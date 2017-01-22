- «Лукашенко и Назарбаева раздражает навязчивое желание армян втянуть ОДКБ в Карабах»
- В Баку «ближайшее время» затягивается, в лучшем случае, на месяцы
- Баку дает понять, что такой подход увеличивает риски возобновления войны в Карабахе
- Во время спектакля азербайджанский режиссер не удержался на канате и упал на сцену
- Армянский эксперт «похоронил» здравствующего российского генерал-майора
«Лукашенко и Назарбаева раздражает навязчивое желание армян втянуть ОДКБ в Карабах»
В Баку «ближайшее время» затягивается, в лучшем случае, на месяцы
Баку дает понять, что такой подход увеличивает риски возобновления войны в Карабахе
Во время спектакля азербайджанский режиссер не удержался на канате и упал на сцену
Армянский эксперт «похоронил» здравствующего российского генерал-майора