- Шокирующие прогнозы от Зираддина Рзаева - ЭКСКЛЮЗИВ
- Террорист в костюме Санта-Клауса атаковал ночной клуб в Стамбуле: погибли 39 человек - ОБНОВЛЕНО-3
- Абдулла, услышав требование армянина, сказал: «мужчина не станет слизывать свой плевок»
- Азербайджанским воинам, не имеющим привычку воевать с безоружными, придется брать армян в плен
- В Азербайджане повесили должностное лицо
Шокирующие прогнозы от Зираддина Рзаева - ЭКСКЛЮЗИВ
Террорист в костюме Санта-Клауса атаковал ночной клуб в Стамбуле: погибли 39 человек - ОБНОВЛЕНО-3
Абдулла, услышав требование армянина, сказал: «мужчина не станет слизывать свой плевок»
Азербайджанским воинам, не имеющим привычку воевать с безоружными, придется брать армян в плен
В Азербайджане повесили должностное лицо