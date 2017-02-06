- Денег нет, но вы держитесь: Россия подарила Армении танк, а дальше…засада
- Оганян настолько открестился от своего прошлого, что даже заговорил в духе Робеспьера
- «Армяне не могут доказать, что трагические события 1915 года являлись именно геноцидом» - ЭКСКЛЮЗИВ
- В Азербайджане жены cтали убивать мужей
- Если карабахский вопрос угрожает всем, то почему бы его…не решить
Денег нет, но вы держитесь: Россия подарила Армении танк, а дальше…засада
Оганян настолько открестился от своего прошлого, что даже заговорил в духе Робеспьера
«Армяне не могут доказать, что трагические события 1915 года являлись именно геноцидом» - ЭКСКЛЮЗИВ
В Азербайджане жены cтали убивать мужей
Если карабахский вопрос угрожает всем, то почему бы его…не решить