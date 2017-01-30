- Албанец в Баку: «Мне очень повезло, что я попал именно к ней…»
- Российский историк обнародовал записку экс-капитана советской милиции, которая не обрадует армян
- Мать потеряла 21-летнюю дочь, сейчас теряет сына: помогите люди!!!
- Азербайджанская певица о мужчинах: «Или они меня боятся, или я …»
- Армяне, убегая, выполняли боевую задачу: вот что значит мощь армянского оружия
Албанец в Баку: «Мне очень повезло, что я попал именно к ней…»
Российский историк обнародовал записку экс-капитана советской милиции, которая не обрадует армян
Мать потеряла 21-летнюю дочь, сейчас теряет сына: помогите люди!!!
Азербайджанская певица о мужчинах: «Или они меня боятся, или я …»
Армяне, убегая, выполняли боевую задачу: вот что значит мощь армянского оружия